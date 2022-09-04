中共二十大將於10月16日召開，大陸新華社社長傅華在最新一期《中國網信》雜誌發表署名文章，要求新華社必須旗幟鮮明講政治，提出三個「一分鐘」加強對習思想的網上宣傳，並宣傳好「人民領袖愛人民、人民領袖人民愛」的深厚情懷。

港媒報導，在這篇題為〈努力建成國際一流新型全媒體機構〉的文章中，傅華表示，無論新聞訊息生產模式、產品形態、傳播手段如何變化，黨管互聯網的政治原則不能動搖，媒體固有的政治屬性不能改變，團結穩定鼓勁、正面宣傳為主這一黨的新聞輿論工作必須遵循的基本方針不能偏離。

傅華指出，新華社必須旗幟鮮明講政治，持之以恒加強習近平新時代中國特色社會主義思想網上宣傳，「做到一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野」。

文章還說，新華社要深入學習貫徹習近平總書記關於網路強國的重要思想，不斷增強移動互聯網時代新聞報導傳播力、引導力、影響力、公信力。傅華稱，做好中共總書記習近平和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳，是新華社最大政治優勢和首要政治任務。

中共二十大即將召開，傅華強調，「新華社將始終聚焦核心，統籌網上和網下、對內和對外、新聞報導和智庫研究，宣傳好習近平總書記治國理政進行時、治國理政全景圖，宣傳好人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的深厚情懷」。

報導指出，傅華7月曾在《黨建》雜誌刊文，稱要做好大黨大國領袖和世界級領袖形象報導。「從始終把人民放在心中最高位置的人民情懷，到為人類謀進步的天下情懷，再到從中華優秀傳統文化中汲取治國理政智慧的文化情懷，總書記的『三大情懷』，生動展現了大黨大國領袖和世界級領袖的風範魅力，是我們做好領袖形象宣傳的三個重要視角」。