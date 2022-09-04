軒嵐諾颱風來襲，陸海空交通皆受影響。

公路的部分，公路總局截至今（4）日8點為止，已預警性封閉3處道路，包括台7線羅浮至明池22.8K~65K，台9線坪林至頭城38K~68.5K，以及台9甲線拉卡至孝義14.5K~19.9K，都是昨日晚間8點起預警性封閉，今日上午8點恢復通行。另台18線石桌附近66K＋500因邊坡樹木傾倒阻斷，已於今日9點排除，恢復通行。

台鐵今日全線各級列車正常行駛。

海運的部分，今日共有10航線、40航次停航。全部停航的包括基隆-馬祖2航次、台北-馬祖1航次、南竿-東引1航次、高雄-馬公1航次、綠島-蘭嶼1航次、富岡-綠島14航次、富岡-蘭嶼8航次、後壁湖-蘭嶼8航次。部分停航的包括東港-小琉球，開航48航次，停航2航次；鹽埔-小琉球開航10航次，停航2航次。航港局並呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

航空的部分，今日截至上午10點，國內線取消16架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消14架次。