民進黨台北市長參選人陳時中推廣「公廁換免治馬桶」政策，但影片中陳時中竟上演「探頭偷窺如廁」，國民黨痛批，陳時中選舉荒腔走板，拿犯法行為當創意，免治馬桶政見無腦到極點；除了陳時中應向國人道歉，提名陳時中的民進黨也該向全民道歉。

議員游淑慧指出，陳時中的免治馬桶政見無腦到極點，只算了免治馬桶蓋預算，卻沒算到大部分的公廁因為沒電源必須打掉重練，陳時中也沒說明要花多少預算、多長時間完成，只用了惡趣味又帶性騷擾的影片想要博取聲量，十分不道德。

游淑慧表示，這部影片從發想到陳時中團隊內審稿通過，甚至陳時中本人演得很開心，凸顯陳時中整個團隊心理充滿扭曲，把廁所偷窺當成好玩，甚至迄今仍未道歉，陳時中一連串競選作為，都是在消費、而非尊重性別友善，其中更隱藏陳時中不尊重性別平等的惡趣味心理。

游淑慧指出，這部影片不是下架就可以，陳時中必須道歉，內部也應該檢討，未來更應立法禁止製作這類涉及性別歧視或是性騷擾的競選影片，因為這類競選廣告影片會引起社會大眾的關注與模仿。

台北市議員參選人詹為元指出，陳時中展現偷窺的惡趣味，衛福部曾統計，性騷擾在去年成立的件數已高達1284件，陳時中從2017年擔當衛福部長後，性騷擾防治不斷的退步，是史上性騷擾防治最差的衛福部長，難道要把這樣失敗的經驗帶到台北市？陳時中必須站出來向全國人民同胞道歉。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷指出，偷窺是任何人都不應該明示、暗示或鼓勵的行為，衛福部在2021年說，性騷擾成立的案件近5年來新高，偷窺、偷拍增高3倍，當年的衛福部長陳時中自己都看到偷窺、偷拍增高三倍。

洪孟楷強調，國民黨對蔡政府提出三要求，一、犯法行為不是創意表現，民進黨應向國人公開道歉；二、偷窺、偷拍年增三倍，衛福部應加強宣導，堵絕不法；三、蔡英文選擇相信抄襲，現在又對偷窺默不吭聲，這是民進黨要給國人的台灣價值？