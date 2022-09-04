女星邵雨薇出道時便憑著甜美臉蛋與清新氣質備受矚目，之後又以精湛演技成為心目中的戲劇女神；她也因拍攝電視劇《極品絕配》與金鐘影帝吳慷仁擦出愛的火花，兩人雖曾一度分手，但目前感情穩定，可說是愛情、事業兩得意。而經常透過社群媒體與粉絲分享生活的她，近日也趁著空檔前往海外小島度假，並罕見曬出火辣泳裝照，吸引網友熱烈討論。

近日抽空前往海外小島度假的邵雨薇，昨（3）日於個人IG上曬出貼文，表示「陽光免費，先曬」並罕見地曬出3張泳裝照。照片中，只見邵雨薇穿著一件黑色深V的連身泳裝拿著蓮蓬頭沖水，而她雖以逆光拍攝，但性感深溝與東西半球依然清晰可見，加上白皙的肌膚與凹凸有致的身材，立即電暈一票網友；邵雨薇還加碼送上下水後的濕身玩水照，同樣令大批網友忍不住留言「好美啊，多曬一點，補充維生素」、「有陽光的地方就有雨薇，有雨薇就很美麗」、「美人魚」、「好辣」、「後面還有一排護花使者」、「美人魚出沒」、「後面那4艘像護衛隊，哈」，吸引超過3.4萬人按讚。

事實上，邵雨薇1天前也曾在IG上PO出照片表示「休息幾天，心情真好」。當時的她臉上疑似沒有什麼妝容，身上則是穿著一件橘色的削肩上衣，一手托著臉蛋並對著鏡頭拍下夕陽美景，網友看到後同樣大讚「好扯，這個女孩好漂亮」、「夕陽當下，仙女美照」、「休息是為了走更長的路，光線襯托妳好美」、「核爆美」。