民進黨台北市長參選人陳時中4日出席職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會。（黃世麒攝）

民進黨台北市長參選人陳時中赴選委會登記時，因佔據大門遭北市議員秦慧珠批評耍特權，害她蒙受走殘障通道的屈辱，陳時中回應稱「這非屈辱通道，而是社會文明進步的象徵。」蔡英文總統4日指出，這句話說得有道理，顯示陳時中有同理心且重視不同團體需求，還大讚陳是最會解決問題的衛福部長，有能力推動台北市政進步。

職能治療師全國聯合會上午舉行2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會，邀請蔡英文、副總統賴清德及前衛福部長陳時中。這也是蔡英文3天內的4度與陳時中同台，頗有拉抬選情的意味。

蔡英文總統4日出席職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會。（黃世麒攝）

蔡英文致詞時提到，職能治療是具有整合性、跨領域的專業，讓原先失去生活功能的病患和長者，能透過適當治療維持生活運行，「生活有職能，不能變可能」，笑稱職能治療師如同魔術師，讓每個人發揮自己本來該有的能力；有障礙的朋友也能透過適當輔具和設施減低不變，這就是無障礙環境的用意。

話鋒一轉，蔡英文稱讚與會的陳時中，稱對方日前曾說「殘障通道不是屈辱通道，是代表社會文明進步的象徵」，這句話說得很好，有同理心是重視不同團體需求的表現。

蔡英文表示，陳時中對於不同意見都非常願意去傾聽和學習，對於自己不熟悉的領域，包括調酒和街舞也願意去嘗試，而跨出舒適圈就能打開更多對話的空間和可能性，對於不同的意見，陳也能務實傾聽並規畫好的方案，「他應該是最會解決問題的部長」，一個會解決問題的人就是好的領導者。

蔡英文說，陳時中以前擔任防疫指揮官時，大家都看到他有解決問題的能力，現在自己也非常肯定對方一定有這樣的能力，能發揮在台北市政推動上，為台北帶來更多的進步和新的改變，她要給予祝福和加油。