【愛傳媒張若彤專欄】說到民間想要組織民兵，台灣在1950年6月14日也發生過一次。

這距離復行視事的蔣中正在5月14日宣示「一年準備，兩年反攻；三年掃蕩，五年成功」剛滿一個月，但此時其實正是中共攻台的消息甚囂塵上之際。

此前台灣作家楊逵以中部文化界名義發表〈和平宣言〉，稱重武裝會刺激台灣民心、不要讓戰火摧毀台灣這塊淨土；臺大師大四六事件中的左傾學生被捕；還有後來鹿窟基地案中，像是呂赫若在臨死前還心心念念詢問旁人「解放軍本月應該會來吧」，都是在這個攻台背景之下所發生的事情。

就在這個台灣保衛戰鬥的前夕，內政部次長蔣渭川向中央提出，以日本時代受日本徵召訓練的壯丁為主，要訓練十萬民眾自衛團隊。

這個組建的數量，目標是十萬人。以人口數量比例換算，大致上等於今日我們曹興誠聯電前董事長的「三十萬保鄉神射」。

不過仔細去看，蔣渭川提出的十萬自衛隊構想，籌備人員及常備幹部是要比照國軍待遇提供薪津給養的，但基層的民兵則是除對於軍人的各種優待外、不另發薪津。不知道曹董的三十萬神射，最後是否也是幹部領到薪水、神射獲得榮耀？

當年的中央政府怎麼回應蔣渭川呢？

當年的政府認為，這種事情還是要政府出面來做，不應該讓民間另立武裝力量。另外則查報蔣渭川和當時從恐匪轉而投美的台灣獨立派和台灣託管派有所結合，號召「台日相互呼應」，這可能反而會成為台灣保衛戰的內在障礙。

歷史是不是很有意思？

這個計畫當然沒有實現，兩個星期不到，韓戰爆發，美國第七艦隊協防台灣。朝鮮半島的戰火，直接把台灣拖離了戰爭陰影、也復甦了日本的經濟。近來也有人認為，若朝鮮半島比台海更早爆發戰爭，則台灣又可以脫離戰火（反之亦然），道理就在於這段歷史。

南韓有沒有半導體大亨出錢組織民兵？

作者為《究竟二二八》作者

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