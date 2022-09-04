軒嵐諾颱風來勢洶洶！台北市災害應變中心經兩日觀察後，確認風雨趨緩，4日9時改為三級開設；截至上午8時止，北市共接獲153件災情，其中路樹倒塌89件、民生基本設施包括交通號誌、路燈故障、停電及停水等32件、道路災情6件、積淹水6件、廣告招牌災情7件及其他13件。

北市災害防救辦公室表示，由於北市風雨已經趨緩，市內無重大災情，接獲的災情近9成已完成處理。不過，台北市中山北路七段一處巷弄內，有電線桿因承受不住大風因此「腰折」斷裂，倒在民宅上方，所幸沒有人員受傷，目前台電已派員處理，但壓斷電桿的樹木在私地內，要會同相關人員才能進去重建，預計今天12點前復電。

本次颱風也先後造成北市多處停電，台電北市區處表示，昨日下午14時50分，信義區吳興街394巷內樹枝掉落觸碰桿上高壓設備，造成約300戶停電，現已排除完畢。今日上午6時38分，大安區敦化南路一段295巷內變壓器不良，造成585戶停電，經北市區處緊急派員冒雨更換妥，已於9時04分全數復電。

北市災害防救辦公室表示，雖然軒嵐諾颱風未將北市納入陸上警戒區，但對於可能侵襲市區的颱風，市府一向秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度來整備應變。颱風最後雖沒朝預報的路徑而來，市長柯文哲也期許防災夥伴將這次防颱經驗當作一次擬真的演習來看待，藉此機會重新檢視防救災SOP，從中找出問題，藉以修正精進各項應變作為，以面對未來可能出現的極端惡劣氣候。

根據中央氣象局最新的氣象資料，軒嵐諾颱風持續北移動，東北部陸地雖仍在暴風範圍，但風雨影響已逐漸趨緩，因此北市災害應變中心自4日9時起改為三級開設。