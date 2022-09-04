印度一名資深醫生提前3個月為一名孕婦剖腹，打開肚子後發現胎兒還太小，又趕緊縫合傷口。婦人手術後仍持續出血，目前正在與死神拔河。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度東北部阿薩姆省（Assam）一名懷孕6個月的婦人因為嚴重疼痛前往公立卡里姆加恩傑人民醫院（Karimganj Civil Hospital）就醫，當時資深醫生畢斯瓦斯（AK Biswas）在進行初步治療後，於8月22日為婦人提前3個月進行剖腹產。

不過當畢斯瓦斯切開婦人的肚子後，發現胎兒還太小、不成熟，他趕緊將傷口縫合，建議婦人等到12月再進行剖腹產。婦人原本的預產期訂在12月9日。

手術後婦人在醫院休養10天後出院，不料返家後身體狀況極速惡化，1日她因出血住院，醫院也再度為她縫合傷口。目前婦人的病況危急，正在與死神搏鬥。

針對這起醫療糾紛，畢斯瓦斯稱知道婦人的預產期在12月，不過婦人家屬跑到他家拜託他，所以他才進行剖腹產手術，畢斯瓦斯並未說明為何必須提前進行剖腹產，不過強調，「在複雜的案例下我們會進行早產手術」，「疼痛很劇烈，不過她的家人要求我繼續手術。」

卡里姆加恩傑人民醫院負責人辛哈（Lipi Deb Sinha）表示，醫院已經組成7人小組調查這起糾紛，他也說婦人的外表看起來正常，不過醫院仍會重新檢視她的狀況，除了手術傷口以外，醫院也會確認她是否有其他併發症。