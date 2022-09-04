台鐵LDR2201柴油客車下黃上白被稱為黃皮仔車(台鐵提供)

民國100年舉辦「火車載阮向前行─台鐵百年文物特展」時，移置台北車站東廣場展示的LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車曾風靡一時，但因露天展示長期風吹雨襲，車體現出斑剝痕跡。台鐵今年6月開始整修，讓這2輛珍貴的東線火車回復昔日風華，重新展現在眾人面前。

台鐵表示，LDK58是1923年由日本車輛製造，運用於花東線窄軌區間，總重量21.6噸，牽引力5030kg，使用中央緩衝連環連結器，具有四動力軸及車側水箱裝置，是早期花東線蒸汽機車主力。

LDR2201柴油客車是1956年台北機廠仿照日本國鐵JNR湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，1957年1月25日完成第一輛LDR2201，同年4月又陸續完成LDR2202、2203、2204共4輛，當時民眾休旅風氣不普及，搭乘火車以學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝是下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。

台鐵局局長杜微日前視察LDK58及LDR2201修復進度，特別感謝富岡機廠的努力及老師傅巧手，讓此文化資產能煥然一新。杜微表示，除靜態展示外，台鐵對SL蒸汽機車動態保存不餘遺力，今年唯一能在花東線搭乘到的蒸汽機車「2022仲夏寶島號」定於9月24日、10月15日及10月29日3個周六開行，而且使用號稱SL女王的CT273牽引，套票將於9月13日上午9點開賣。