民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天一早到大雅市場掃街拜票。（陳世宗攝）

民進黨台中市參選人蔡其昌等人，今天在大雅市場掃街拜票，並宣傳18歲公民權案。（陳世宗攝)

九合一大選進入倒數80幾天！民進黨台中市長參選人蔡其昌，4日上午與「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農及市議員蕭隆澤、周永鴻等人，前往大雅永興菜市場掃街拜票，持續加溫大台中選情。蔡其昌向台中市民說明參選理念與願景，也力推年底「18歲公民權」複決案。

蔡其昌等一行人，今天到大雅菜市場掃街拜票，並與攤商們閒話家常，掃街途中蔡其昌還親自為辛苦的攤商按摩，貼心又笑果十足，讓大家笑成一團；早起買菜的鄉親紛紛比出讚，蔡其昌要大家不只支持蔡其昌與議員們，還要支持年輕人這次的公民權複決案。

蔡其昌說，今天跟大家一起到大雅永興市場拜訪攤商，跟市民們說明參選台中市長的理念，如何能讓台中更好，另一方面也是宣傳年底18歲公民權的複決案。根據吳怡農昨日發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調，支持修憲案、且會去投票的民眾只有 39.5％，距離通過門檻還有 10.5個百分點，相當於 200萬票以上差距，需要更多人站出來。

蔡其昌指出，距離年底選舉還有80幾天，他未來大型造勢每一場都會搭配18歲公民權的複決案加強宣傳，相信以現在資訊發達的程度、年輕人的成熟絕對有辦法承擔公民的責任，支持18歲公民權也是世界的潮流，台灣民主不能少了年輕人的票，接下來仍會全力配合18歲公民權投票宣傳的活動。

吳怡農強調，他來台中除為其昌跟議員夥伴們加油打氣外，就是要宣傳年底18歲公民權修憲複決案，根據民調指出有一半選民都還不知道年底有18歲公民權的投票，這次選擇從台中開始，是因為台中是六都中民調最低，但未決定人數也是六都中最高的，所以從台中開始非常有意義。