台語歌手郭婷筠與老公彭正婚後定居高雄，日前她透露自己因工作關係很久沒有返回高雄租屋處，這幾天不斷飄出惡臭味，夫妻倆也因此已有2天沒回家，正當她懷疑鄰居出事而報警處理，結果警方昨（3）日破門，果真發現了一具發黑的屍體，已經死亡多時，夫妻倆相當恐慌，決定退租搬家。

郭婷筠日前就透過私人臉書發文，表示租屋處飄散的惡臭味越來越重，再加上聯繫不上鄰居，為以防萬一她也已經報警，只是郭婷筠仍覺得提心吊膽，祈禱「真的不要再來給我發生第二次這種事～希望我的鄰居你不要有事。」

郭婷筠透過私人臉書發文，租屋處傳出惡臭已經報警。(圖/郭婷筠 臉書)

郭婷筠2日再度發文，表示警方要待鄰居家屬到來才能破門而入，「請問叫同層樓又隔壁間的我們怎麼回家？聽說味道一天比一天濃！」豈料3日一早，得知高雄市楠梓區某社區大樓有住戶離世，而郭婷筠更嚇得發文直呼：「雞皮疙瘩⋯破門了！法醫來了！我要搬家了！」

郭婷筠在私人臉書透露，自己即將搬家。(圖/郭婷筠 臉書)

據了解，郭婷筠已經不是第一次遇到類似的事，過去她住在中壢，也曾遇過有人墜樓卻不巧卡在她家陽台的慘事，如今又遇到鄰居在家身亡多日，也引起網友們的同情，紛紛留言安慰，祝福她早日和家人搬離該處，找到新的合適住所。