23歲黃男去年在網路遊戲認識國小女童，透過Line傳送「愛你」等曖昧語句，並要索私密照「要看下面」，未立刻回應還要求「補償」，女童傳給露胸照後，竟說「不夠不夠」催促給照，共拿到3張露胸及私處照，案經女童母親檢視手機時發現報警。法官依製造兒童為猥褻電子訊號罪判刑1年2月，緩刑3年，可上訴。

黃男去年8月間在網路遊戲認識年僅11歲的國小女童，黃男以通訊軟體Line與女童聊天，互傳「愛你」、「我也愛你」等曖昧話語，黃男傳送「我要看下面」，要索女童自拍私密照。女童答應，但表示，「要晚點看可不可以拍」，黃男即傳送「為什麼不理我」、「妳要想辦法補償我」等，女童請他不要生氣，即傳送露胸照給他。

黃男食髓知味，回覆「不夠不夠」、「等不及了」催促要照，女童回應說「正在拍」，隨後，再傳給露胸及私處照片。

女童母親隔天檢視女童手機時赫然發現雙方對話等內容，氣怒報警。黃男在法庭供稱，他只是要求女童拍攝露胸及私處照。

法官勘驗兩人對談內容，認為黃男向女童表示想看自拍裸露照，雖女童答應，過程中沒拒絕，但是黃男接續要求「不夠」、「等不及了」，向女童要索裸露照。

法官以黃男趁女童年幼對性與身體自主及判斷能力未成熟、思慮未周，誘騙拍攝、提供裸露照滿足性慾，審酌犯後坦承犯行，並與被害人達成和解，以暫不執行為當，依製造兒童為猥褻電子訊號罪判刑1年2月，緩刑3年，接受法治教育3場。

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