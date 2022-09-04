阿卡瑞茲是西班牙新生代網球好手。（資料照／美聯社）

2022美國網球公開賽，在美國紐約法拉盛草地公園相當自在舒服的西班牙「大小蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），同日一起獲勝晉級16強。

納達爾以6比0、6比1、7比5擊敗法國加斯奎特（Richard Gasquet），納達爾生涯對加斯奎特連贏34盤，也贏下自己在美網夜場賽事的第30勝，而納達爾今年在在四大公開賽從澳網開始，包括其中溫布頓錦標賽準決賽自己退賽，擁有23場不敗成績。

納達爾將和美國提亞佛（Frances Tiafoe）爭8強席位，提亞佛是繼2010年到2012年費許（Mardy Fish）之後，第一位連續3年都打進到美網男單的16強的地主球員。

阿卡瑞茲6比3、6比3、6比3擊退美國非種子選手布魯克斯比（Jenson Brooksby），年僅19歲的阿卡瑞茲，去年在美網成為最年輕男單8強，今年再創一紀錄，是繼1989年、1990年的山普拉斯（Pete Sampras）後，連兩屆美網都晉級到16強的最年輕男將。

阿卡瑞茲說：「我打得非常非常好。我知道會是很困難的比賽，很滿意自己的表現。」