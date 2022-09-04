民進黨台北市長參選人陳時中昨拋出在公廁廣設免治馬桶，公廁環境衛生議題引發討論，一名網友分享，在日本論壇看到有日本人說，來台灣旅遊因公廁環境髒亂，導致他不敢在外面如廁，只好一直憋著，等回到飯店才上，讓分享的網友質疑「為何這樣批評台灣？」

原PO日前於PTT八卦版指出，日本論壇《5ch》曾有一名日本人發文稱，來台灣旅遊發現公廁環境都很髒，導致不敢上廁所，只好一直憋著，直到回飯店才會上，原PO認為這說法不客觀，因為公廁本來就無法和飯店的廁所比較，質疑「為什麼要這樣批評台灣？」，但多數網友認為，台灣公廁髒是事實，沒什麼好反駁的。

貼文曝光，不少網友也認同，「就是事實，沒什麼好反駁的」、「事實！我也是忍回家再上」、「事實！所以我很少在外面上廁所」、「公廁很看運氣，地板常常濕濕的」、「事實！除非很急，不然我也不敢上」、「事實！台灣人真的很髒」、「認真覺得台灣公廁超噁，還好我是男生」、「說台灣公廁不髒的是男生吧！女廁的馬桶、地板和馬桶旁的垃圾桶根本地獄，屎尿血腥不只看得到，也聞得到，有時候還會不小心踩到」。

留言中也有人反駁，「公廁就是公廁，指望它很乾淨的是腦子在想什麼？」、「公廁跟飯店怎麼比？」、「一樣啦！去哪個國家都嘛這樣」、「如果真的很想上廁所，建議到捷運站的廁所，有人固定時間打掃」、「百貨跟捷運的還可以啊」。