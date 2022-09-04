年底新竹市長選戰將至，國民黨參選人林耕仁也陸續公布政見。他今（4）日指出，一座進步的城市應照顧好每個群體，自己也會為新竹的下一世代做好準備、為未來發展打下基礎，「除全力以赴，沒第二種選擇！」

林耕仁今於臉書發文表示，要打造新竹成為移居、宜居、怡居的城市，是自己經常跟市民分享的未來新竹願景。他提到，新竹市作為年輕的城市，移居城市已是現在進行式，歡迎來自全台各地的民眾，加入新竹這個大家庭。

而對於如何逐步走向「宜居且怡居」的好處所，林耕仁提出「舒適減壓，永續新竹」的發展藍圖，認為新竹的教育品質要提升、交通問題要改善、學生和婦女安全再強化、生活品質更要提升。

林耕仁說，一座進步的城市，要照顧好每個群體的人，將規劃的視角看到10年、20年，甚至下一個世代，他保證自己會為下一世代做好準備，為新竹的未來發展打下關鍵基礎，「因為新竹是我們的家鄉，除了全力以赴，我找不到第二種選擇」。