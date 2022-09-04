黃姓婦人得手後立刻轉往左營區另一家銀樓想要銷贓，還不忘下手再偷幾枚戒指。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

黃姓婦人3日中午到鼓山區某家銀樓佯稱要看金項鍊，趁老闆不注意、偷偷摸走一條金項鍊，得手後立刻轉往左營區另一家銀樓想要銷贓，還不忘下手再偷幾枚戒指。警方第一時間追到現場，黃婦一度裝傻，在員警逼問下，才掏出藏放在內褲裡的數枚白金戒指，全案訊後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出所3日下午接獲某銀樓報案，表示店內的1條金項鍊遭一名婦人竊走，經派出所大動員調閱監視器影像後，鎖定犯嫌騎乘作案的交通工具與面貌特徵。一名巡佐立刻認出這名慣竊就是黃婦，研判她可能會至銀樓變賣贓物，開始聯繫左營大路上的銀樓。

傍晚時，某間銀樓人員向警方表示，店內正好有一名短髮、紅衣女子正要變賣金項鍊，警方一聽，立即趕往現場逮人。警方趕抵銀樓時發現，黃婦不但想要賣掉金項鍊，還想故技重施。看店內人潮眾多，黃婦先表示想要試戴戒指，老闆不疑有他，拿出數個款式的戒指讓黃婦試戴，沒想到才轉頭招呼其他客人，數個白金墜子、戒指全被黃婦摸走、巧妙的藏放在內褲裡。

「在裡面！我看到了！給我掏出來！」女警發現黃婦不老實，幾經逼問，黃婦才願意交出藏在內褲內、還留有銀樓標價的金飾、戒指，警方一共在黃婦身上查獲黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價值15萬4000元，全案訊後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

鼓山警分局長蔡鴻文表示，為了遏止竊案發生，警方除了落實轄區監視器建置與妥善率維護，也加強全日各時段巡邏警網對可疑人車的盤查，保護民眾生命財產安全。