被封為「爛片女王」的文夢洋，出道時擁有清甜長相和獨特氣質，讓她一踏入演藝圈手捧資源，後來更接演《醜女無敵》一劇，讓她被觀眾所熟知，還曾合作楊冪、迪麗熱巴等人，不過近10年過去，文夢洋的演藝事業卻每況愈下，網路更盛傳她曾在片場耍大牌，加上自身接戲眼光不夠，才會淪落到這般田地。

今年已30歲的文夢洋，是以專業模特兒出身學過專業表演，投入影視圈後混得有聲有色；之後她接演《醜女無敵》中的小艾一角，清新又帶初戀感的長相，讓她頓時大開知名度，曾和楊冪合作《如意》一劇，似乎有發展潛力，可惜的是10年光陰過去，她卻未能如願走紅，反倒後期還淪為一名直播主，更被觀眾嘲笑是「爛片女王」。

文夢洋曾接《醜女無敵》因此獲得走紅契機，10年過去她卻始終還是一名小角色。(圖/微博)

有不少觀眾指出，她在片場的專業度備受質疑，不只個人演技太過浮誇，還被爆料還是一名小演員時，就敢對片場的工作人員不耐煩，甚至還被人拍起來，讓看到的觀眾無法置信這麼美的人，私底下的態度竟是如此不堪，因此傳言和她有過合作的業內人士，都曾有過怨言。

文夢洋後期轉型網紅，結果被網友傳臉部動刀。(圖/文夢洋 微博)

文夢洋如今接戲扮相已沒當年靈氣。(圖/文夢洋 微博)

據傳，文夢洋被業內評價為態度不佳，再加上她後期接演不少爛片，因此10年過去以後，她沒成功延續好的影視起點，還被觀眾封為「爛片女王」；最終，她只好轉型為一名網紅，期間甚至疑似整容成一張塑膠臉，動刀之大甚至「連親媽都認不出」。