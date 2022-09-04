民進黨台北市長參選人陳時中免治馬桶廣告遭國民黨砲轟，民進黨發言人林靜儀今天表示，陳時中提出的公廁安裝免治馬桶，是參考了多元需求之後的政策，民進黨也支持這樣的進步主張。國民黨只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要公共政策的討論流於政治口水，在颱風天進行這樣的攻擊實在是大可不必。

林靜儀表示，昨天陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，團隊立即主動修正影片，再重新上架影片。今天陳時中在面對媒體詢問時，也向社會大眾說明事件經過，並且表達歉意。

她說，免治馬桶當然是提升整潔的科技，更有助於公共衛生的改善。國家和社會是持續進步的，日本東京能夠推動免治馬桶的政策，新竹市甚至已有經驗，許多公、私部門也都有設置，為何台北不可以？為什麼不認為台北市民值得、可以在公共衛生需求上更進一步？

林靜儀指出，陳時中提出的公廁安裝免治馬桶，是體貼長輩和女性的重要政策，這是參考了多元需求之後的政策，民進黨也支持這樣的進步主張。一個思考首都未來的候選人，方方面面都該思考；這個議題引起很多人的討論，更證明這是大家日常生活切身的感受。

她強調，陳時中提出的公廁安裝免治馬桶計畫，是提升台北市的公廁環境品質之一，不只設備提升，當然還包括清潔與維護，以及安全！讓台北市民有更好的使用體驗，這更是進步城市的展現。

至於廣告該檢討改進的部分，她說，陳時中陣營已積極處理，希望其他參選陣營回到政策的本質來討論，而不是故意劃錯重點、批評枝節，卻不敢提出提升公廁的實際做法或政策。

林靜儀表示，國民黨在記者會講說安裝免治馬桶要把所有的廁所打掉重練，更是沒有經過大腦的說法，連沖水馬桶的電力都可以做文章，這就是典型的「為失敗找藉口」。民進黨政府可以在短時間內，於舊校舍內完成「班班有冷氣」的政策，還可以做到「校校會發電」。民進黨也相信陳時中提出的免治馬桶計畫，也一定可以落實完成，提升台北市民的公共廁所設備與使用經驗。