謝福弘今天盼成立「苗栗農產加工平台」。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

謝福弘今天到西湖關心果農。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國內文旦外銷受阻，加上颱風帶來風雨，苗栗許多果農為避免增加採收人工的工錢開銷，農民乾脆放棄採收。國民黨提名苗栗縣長候選人謝福弘，4日一早到苗栗縣西湖鄉文旦柚產地聆聽農民想法，謝福弘表示，未來當選將成立「苗栗農產加工平台」，讓苗栗縣政府當農民農會的後盾，讓苗栗縣的優質水果，有另一個出口。

謝福弘說，「生產過剩」、「果賤傷農」也是農民心中最害怕的事，明明辛勞工作生產最高品質的農產品，反因盛產而沒有得到理想的報酬，因此他主張整合「加工技術服務」與設置「區域型農產品加工廠」，為苗栗農民打造農產加工平台。

謝福弘表示，苗栗縣丘陵矮山多，很適合水果種植，他長期在水利會服務，對農業灌溉規劃知之甚詳。苗栗縣內自北而南的山線鄉鎮，或是海線區域的平地水果，都要考慮產銷問題，特別是當農產品產期集中，採收和銷售要在非常短的時間完成，產銷之間沒有調節好，價格就會崩盤，尤其同樣高品質，賣相較差的水果非常可惜，拍賣價僅剩3分之1或更低。

所以他主張要讓縣政府當農民後盾，分擔收購風險，落實精緻分類分級、多元產銷，高品質的醜水果，製作初級加工品，彈性調節，穩定農產品市場行情，不至於價格崩跌傷害農民。

謝福弘表示，未來規劃由縣府主導，透過成立初級加工場，可將產季上市，但是賣相較差的醜水果，製作成果乾、果粉、果醬等農產品銷售，甚至媒合大食品工廠，製作成酒類、果汁等產品，延長產品銷售期，增加產品多樣性。再媒合國內各大知名食品廠採購，除了有效利用農產品，也能讓苗栗農產品牌更上一層樓。

他舉例，苗栗的水果非常適合製成「沙瓦」、「水果酒」，甚至優質稻米也有製成「清酒」的潛力。苗栗的柑橘、葡萄、水梨、草莓，都是很適合加工製成酒精飲料的農產，長久已來苗栗許多農會已有輔導製酒的成熟經驗，若經由縣府主導，整合原料及加工廠，既可為盛產或外表略有果傷的水果找到出路，也能夠打響苗栗的農產品牌。

謝福弘指出，農產品加工廠，結合「加工技術服務」，不但能協助小農創業，解決產量不穩、成本高的問題，更能整合相關資源技術，輔導自有品牌，避免重複投資。他希望透過政策讓苗栗農業加值，若來上任縣長，將要讓縣府做農民最堅實的後盾，今天在西湖鄉與青農吳昌隆深聊獲益很多，將來執掌縣府，也將邀請像吳昌隆這樣的青農朋友擔任縣政農業顧問，透過年輕農民的意見，為苗栗農業帶入新氣象。