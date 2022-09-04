今年第11號颱風「軒嵐諾」(國際命名HINNAMNOR)稍早從中度颱風再轉為強烈颱風，目前正持續往北移動，由於陸地已脫離暴風圈，中央氣象局已於11時30分解除陸上颱風警報。

軒嵐諾往北移動！陸地脫離暴風圈 氣象局解除陸警

氣象局表示，受颱風影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生。

氣象局指出，由於宜蘭、基隆、新北等已脫離暴風圈，氣象局已解除陸上颱風警報，不過颱風及其外圍環流影響，蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風；台灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至臺南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請注意。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，雖然路上颱風警報已解除，但暴風圈仍涵蓋北部和東北部海面，附近浪高仍高達2-4米；北部、中部山區降雨在今天仍明顯，北部地區幾乎都在豪雨範圍，尤其新竹山區24小時累積雨量達411毫米，達到大豪雨等級，中南部山區有局部大雨或豪雨。

林秉煜說，目前北台灣降雨仍持續，今天下午到晚上整體降雨相較白天緩和不少，但竹苗、南投山區降雨還是較大，今晚颱風遠離後，隨之而來的是西南風影響，南部地區開始會有降雨情況，5日、6日台灣處於低壓帶環境，環境天氣還是不穩定，水氣偏多，仍要留意各地降雨情形。