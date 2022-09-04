根據「清風北京」微信公眾號消息，日前，北京市紀委監委公佈2022年1月至8月查處違反中央八項規定精神問題統計指標表。截至8月31日，全市累計查處違反中央八項規定精神問題331起，批評教育幫助和處理人數為349人，其中局級19人、處級105人、科級及以下225人。

以單月來看，今年8月全北京市查處違反中央八項規定精神問題59起，批評教育幫助和處理人數為63人，其中局級9人、處級21人、科級及以下33人；給予黨紀政務處分51人，其中局級2人、處級17人、科級及以下32人。主要集中在「在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高品質發展」與違規收送禮金和其他禮品等方面。

據界面新聞報導，在被批評教育幫助和處理的349人中，給予黨紀政務處分289人，其中局級10人、處級84人、科級及以下195人。查處問題類型包括兩大類，即形式主義、官僚主義問題和享樂主義、奢靡之風問題。

其中，形式主義、官僚主義問題方面，被查處的問題主要集中在「在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高品質發展」，批評教育幫助和處理人數為89人。

另在享樂主義、奢靡之風部分，查處問題比較集中的是：違規收送禮金和其他禮品；違規接受管理和服務物件等宴請；違規發放津補貼或福利，批評教育幫助和處理人數分別為98人、56人、28人。