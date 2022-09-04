藍營北市議員陳炳甫日前透露，大同區25個里長有20個是民進黨，因此藍營政治人物在這裡往往「事倍功半」，2018年國民黨台北市長參選人丁守中選台北市長時，較少來大同區行走，而這次國民黨台北市長參選人蔣萬安舉辦了一場「萬安作伙行、台北百面贏」的縱走，就是從大同區開始。對此，蔣萬安說，未來會到每區行走，從早到晚，主要為了和市民朋友零距離接觸，了解大家的需求心聲。

過去，藍營在大同區得票率較低，陳炳甫觀察綠營里長相當排斥前幾任國民黨台北市長參選人，頻頻讓他們吃閉門羹；但陳炳甫分析，原本以為綠營里長也會讓蔣萬安吃閉門羹，卻很意外里長很歡迎，近期蔣萬安也加強陸戰，將在10月15日將舉辦淡水河右岸運動嘉年華活動，直搗綠營票倉的萬華、大同、士林、北投4區。

蔣萬安說，從上個月開始，選戰倒數百天，就已經開始規畫「萬安作伙行台北百面贏」的活動，從大同區開跑，到前幾天信義區，未來也會在每區行腳，從一早開始市場、宮廟到晚上的夜市，規畫許多大型的造勢活動，主要是希望和市民朋友零距離接觸，了解大家的需求，端出政策牛肉讓市民朋友知道。

至於是否因過去丁守中得票率影響，才會加強陸戰，蔣萬安說，會參考過去經驗來強化，但不管是哪區，大同、士林、北投或是文山、內湖、南港和大安每區都是辛勤耕耘重要區域，選舉沒有師父，只有勤走積極和民眾接觸。

被問到最近民調都是排名第一，有何看法？蔣萬安說，選舉會有很多民調，但都是參考，虛心接受能夠改進加強，持續端出好的政策牛肉，讓市民有感，一步一腳印爭取所有市民朋友認同。