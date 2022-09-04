大陸全國人大常委會委員長栗戰書將於7日至17日前往俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和韓國訪問，並出席第七屆東方經濟論壇全會。此外，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）也將出席，並與俄國政府舉行會談。

據新華社報導，應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金、蒙古國國家大呼拉爾主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長薩普科塔、韓國國會議長金振杓的邀請，大陸全國人大常委會委員長栗戰書將會在9月7日至17日前往上述4國展開訪問行程。

此外，香港01報導，緬甸國防軍總司令敏昂萊也將出席第七屆東方經濟論壇，屆時他會與俄羅斯政府官員舉行會談，以進一步鞏固兩國經濟和政府之間的合作和友好關係。

東方經濟論壇預定5日至8日在海參崴（Vladivostok）俄羅斯島遠東聯邦大學校園內舉行。俄羅斯總統普丁日前才在賀信中指出，今年東方經濟論壇的主題「走向多極世界之路」具有現實意義，單極世界的模式已經過時，它正在被建立在公正、和平等原則基礎上的新的世界秩序所取代。