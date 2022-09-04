民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天一早到大雅市場掃街拜票。（陳世宗攝）

台中市黃姓校長被控25年前，擔任資優班導師時性侵多名女學生！教育局4月下旬接獲檢舉，性平會前天同意調查報告及懲處建議，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。民進黨台中市長參選人蔡其昌今天說，此案要查洩密也是重點。市府強調，台中市絕不容忍狼師胡作非為。

蔡其昌指出，台中市狼師案現在只是開始，今年4月當事人提出申訴，至今沒有具體作為，遠超過規定時間，過程是誰洩密給狼師？讓他騷擾受害者家屬和家長此問題至今沒有答案？如非民間團體站出來，媒體討論正義力量介入，可能拖到今年年底或不了了之，市府要給大家交待，才能讓所有父母和受害者感到正義有伸張。

市府表示，調查報告出爐後，性平會做出最嚴厲處份，不但對該師予以解聘，永不錄用，而且沒有退休金，給受害者一個公道，希望如果有潛在受害者，能夠透過司法途徑，在訴期內的勇敢指認；讓當事人受到法律制裁，台中絕不容忍狼師胡作非為。

針對台中市治安問題。蔡其昌說，台中市的治安普遍市民感受到這幾年逐漸惡化，包含前陣子連續的槍擊及砍殺的案子都讓市民感到憂心，我們也看到盧市長對治安的不重視，平均兩個月一次，該市長主持的治安會報，竟然出席率僅有一半而已。

蔡其昌認為，治安要處理好，市長一定要利用充分利用治安會報此平台，統合市府相關局處力量，市長甚至要整合民間力量，一起訂定目標下定決心，台中的治安才會變好，盧市長治安會報出席率低，就可知道盧市長對治安不夠用心，這是市民普遍感受。

台中市政府指出，市長盧秀燕上任後治安、教育、防疫等市政議題主持數百會議，勤於市政眾所週知，平日更常態性與警察局召開會議溝通警政，才有這幾年明顯改善的治安數據。市府各級會議本就是分工專業化，陳副市長是警界出身，除盧市長以外就是陳子敬副市長主持會議。

市府強調，台中歷經多任市長及警察局的努力，加上市民素質提升，整體治安環境已大幅改善，例如去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」，今年上半年各項犯罪指標，在六都皆是「最低」，維護治安責無旁貸。