軒嵐諾颱風逐漸遠離，新北市長侯友宜今視察三鶯大橋改建工程，了解施工團隊防颱整備及工程進度，要求施工團隊隨時做好防災應變，要求相關人員上緊發條，密切監視颱風大漢溪河道變化情形，做好萬全準備。工務局表示，目前工程進度81.99％，主線道預計農曆過年前可提前通車，全部工程預計明年8月完工。

侯友宜指出，三鶯大橋二期工程跨越大漢溪，對三峽鶯歌交通很重要，工程總經費約11億元，施工期間碰到疫情嚴峻，幸而未受影響，工程施作順利且超前，感謝施工團隊辛苦；這次在颱風期間視察防汛過程，指示工程單位應把河內機具撤離，確保三鶯大橋工程安全。

工務局表示，新北市府於2018年啟動三鶯大橋改建計畫，透過分期及半半施工方式施作，先在原橋上、下側增設專用之機車道及人行道，再改建原橋增設環河路匝道。

新工處目前正從事新橋吊裝作業，預計2023年8月完工，可提高橋梁耐震抗洪能力並疏解往返三鶯地區交通流量，新工處指出，工區跨越大漢溪河道，做好防汛整備工作必須十分謹慎，在團隊努力下颱風來臨前已讓河道全部淨空，避免造成工程及鶯歌地區災害。

此外，每逢大雨、颱風來襲，大漢溪及鳶山堰颱風預防性放水狀況將直接影響下游的樹林、土城及板橋等區域，對於河道變化情形均嚴密監控，確保相關整備全數到位。

工務局長詹榮鋒強調，未來三鶯大橋將是一座汽機車分流橋樑，提供雙向各二個汽車道並增設直下環河路匝道、一個機車道、一個人行兼自行車道，能夠舒緩往返三鶯地區交通，強化耐震抗洪能力，結合自行車動線串聯三鶯地區。