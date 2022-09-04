尖石五峰多處土石崩落，圖為五峰桃山村大鹿林道落石，預估中午時分可搶通。（桃山村辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

受到軒嵐諾暴風圈外圍環流影響，山區持續降雨，期間造成道路上邊坡土石含水量飽合，造成新竹縣山區道路多處坍方，4日上午五峰鄉竹67線2K、7.5K等路段也出現崩方及零星碎石，目前道路雙向禁止通行，廠商已進場搶修中。另尖石因樹木倒塌壓倒高壓電桿，造成1600餘戶停電，台電也刻正搶修中。

新竹縣政府指出，災害應變中心接獲通報，立即通知五峰鄉公所派員設置警戒，避免人車進入，並請五峰鄉公所通知其災害搶修搶通開口合約廠商儘速進場搶通，目前因仍持續降雨，且災害規模較大，尚無法估算通行時間。

颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，新竹縣府呼籲民眾如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，以維人身安全。縣府持續追蹤處理進度，並將處理情形公布於縣府網站。

工務處長江良淵表示，颱風挾帶豪大雨造成尖石、五峰災情，目前五峰122線、尖石120線沿路均有路段發生倒塌或土石淹蓋意外，工務處將待雨勢稍歇、安全無虞之下，再搶通。

另外風雨影響山區土石鬆動，4日上午10時半於竹60線尖石鄉那羅區，因樹木倒塌壓倒高壓電桿，造成尖石鄉錦屏村、義興村及秀巒村等一帶停電，停電戶數1600餘戶，台電已派員積極搶修中。