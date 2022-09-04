軒嵐諾颱風暴風圈今（4）日上午11時30分已脫離台灣東北部陸地，中央災害應變中心也降為二級開設，預計今晚10時暴風圈就會脫離台灣近海。據中央災害應變中心統計，軒嵐諾共造成402件各式災情，其中以路樹傾倒211件最多，多數發生在雙北市，所幸未傳出人員傷亡失蹤。

由於軒嵐諾颱風暴風半徑擴大，今天基隆北海岸、北部、東半部等地區仍受影響，中央針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣持續發布42條土石流潛勢溪流紅色警戒、135條土石流黃色警戒、1處大規模崩塌潛勢區紅色警戒及3處大規模崩塌潛勢區黃色警戒。

據統計，截至目前新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣共疏散撤離1235人，設置收容處所26處，收容262人。曾經停電戶數達4萬1045戶，目前宜蘭縣57戶、台北市969戶、新北市3024戶、台東縣164戶，共計4214戶，台電持續搶修中。

內政部長徐國勇上午主持工作會報時指示，因連日豪雨部分地區易造成農業損害，影響農產品市場價格波動，農委會持續落實農產品市場價格穩定機制，並請地方政府協助農民相關災害救助。有學校回報受損案件，考量明天將正常上課，教育部務必與各地方政府教育局加速校舍清潔、消毒與復原。