隨著社群平台的興起，越來越多網紅及直播主靠著甜美臉蛋與火辣身材，在網路上發光發熱，若是又有特殊才藝更容易引起網友的目光。而南韓一名健身網紅WONY（워니）就是靠著亮麗外表與兇猛身材拍攝運動影片而備受矚目，IG吸引超過19.4萬人追蹤。近日她還在個人YouTube頻道中，曬出自己在遊艇上健身的影片，令網友大噴鼻血。

WONY日前在個人IG上先是曬出一張自己不用手便能喝可樂的挑戰照片，而照片中，只見她穿著一件超低胸的緊細肩帶上衣與白色超短熱褲，將可樂放在雄偉的雙峰上，大方秀出飽滿的事業線及北半球曲線，接著她便在個人YouTube頻道中PO出當天出遊的影片。在影片一開始，穿著相當清涼的WONY就在海邊不停地下腰伸展、拉筋，登上遊艇後她更在甲板上不斷深蹲、 單腳抬腿訓練翹臀，而邪惡的拍攝視角也使她性感的蜜桃臀因此一覽無遺，甚至加碼PO出她躺在懶骨頭上曬太陽的火辣畫面，令網友看得大噴鼻血。

事實上，WONY自從開設社群媒體的帳號後，就經常不吝嗇的分享健身時的畫面並展現火辣好身材，不久前她才PO出在自家附近穿著深U短版上衣與瑜珈服深蹲及跑步時的畫面，兇猛的雙峰也因此跟著上下彈跳，同樣令粉絲看了直呼「太兇了」、「看得我頭暈」、「真想跟你一起健身」、「這身材不得了」、「光看照片鼻血已流滿地」、「攝影師角度好會抓」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】