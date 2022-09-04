高雄市今日稍早42歲胡姓男子駕駛救護車出勤，正要左轉時與對向74歲蘇姓老翁駕駛的黑色保時捷轎跑車發生擦撞，造成救護車車頭全毀，保時捷則是車門撞凹，詳細事故原因正在釐清當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市今日稍早42歲胡姓男子駕駛救護車出勤，正要左轉時與對向74歲蘇姓老翁駕駛的黑色保時捷轎跑車發生擦撞，造成救護車車頭全毀，保時捷則是車門撞凹。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市今日稍早42歲胡姓男子駕駛救護車出勤，正要左轉時與對向74歲蘇姓老翁駕駛的黑色保時捷轎跑車發生擦撞，造成救護車車頭全毀，保時捷則是車門撞凹，詳細事故原因正在釐清當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市今日稍早42歲胡姓男子駕駛救護車出勤，正要左轉時與對向74歲蘇姓老翁駕駛的黑色保時捷轎跑車發生擦撞，造成救護車車頭全毀，保時捷則是車門撞凹，警方初步研判蘇男疑未禮讓救護車，詳細事故原因將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。

據了解，該救護車是由新興分隊派遣，於上午8時55分許，當時胡男出勤途中行經新興區中正、林森一路口時左轉，當時對向直行的蘇男疑反應不及未禮讓救護車，雙方發生擦撞，所幸當時救護車上並無載送病患，並無人受傷。

據了解，蘇男駕駛為2014年間出廠保時捷Panamera排氣量2997cc，市價524萬起。警方對雙方駕駛實施酒測，均未酒駕，詳細事故原因將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。

警方呼籲，民眾若在路上見到救護、消防、警用車輛鳴笛執勤時，請務必停等禮讓，切勿一時搶快而造成交通事故，且亦有違反道路交通處罰條例之情形，將處新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕照；致人死傷者，吊銷駕照外，更處6000元以上90000元以下罰鍰。