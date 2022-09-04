回市場去：茄芷裡的太麻里市集4日登場。（蔡旻妤攝）

回市場去：茄芷裡的太麻里市集4日登場。（蔡旻妤攝）

回市場去：茄芷裡的太麻里市集4日登場。（蔡旻妤攝）

回市場去：茄芷裡的太麻里市集4日登場。（蔡旻妤攝）

回市場去：茄芷裡的太麻里市集4日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣太麻里鄉第一公有市場擁有40年以上歷史，近年因停車不易、消費改變轉趨沒落，攤商所剩無幾。為活化場域，台東縣政府透過社造補助4日舉辦「回市場去：茄芷裡的太麻里」市集活動。

受到消費型態改變，太麻里鄉第一公有市場攤商僅剩不到一半，透過台東縣府社造補助計畫、太麻里鄉公所與台東社造中心，舉辦「回市場去：茄芷裡的太麻里」市集，活動讓居民多年來的共同回憶再現，重現市場光景。

活動透過市場走讀、市集活動、市場八卦談等，一步步帶領民眾探詢市場文化，找回共同記憶，展開老市場的未來新想像，並藉由設計師駐村與居民共創的成果，進一步認識太麻里在地生活與文化特色。

青築設計顧問工作室負責人楊文廣則指出，社造計畫由5位設計師以太麻里市場作為出發點，擴散到5個村莊，並利用自身觀察和居民討論共創出村落設計品。

駐村於正興村的胡芝瑀製作供村民上山時可用的採集背帶；林廣秦替多良農業規畫品牌視覺及包裝設計；莊淳喻利用插畫記錄香蘭村部落點滴及故事；黃軒筠與大王村日昇媽媽團隊合作透過歌譜學習族語；陳施澄設計出互動裝置，讓金崙村民可以透過此裝置發表想法促進交流。

設計師們透過文化、觀光與農業等不同層面議題，以「1村1設計師」的理念結合「公民參與」和「社區設計」手法，與居民共同討論挖掘地方文化底蘊，讓老文化創造新美學生命。

台東縣長饒慶鈴表示，今年受補助單位透過社區營造計畫，展開第4年的設計師游牧行動，傳統市場是當地生活與文化的縮影，樂見年輕人結合自身設計專長進駐社區，為地方與傳統市場導入美學與創意，也鼓勵青年人返鄉或外地人東漂，攜手讓台東成為1個永續發展的好所在。