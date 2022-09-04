大陸女星高圓圓當年一出道就以清新臉蛋、絕佳氣質，穩坐氣質女神寶座，儘管已當媽，仍以不科學美貌狂圈粉，她近日更大解放，辣穿深V、細肩帶長洋裝熱舞，不只白嫩美肌全都露，且有料上圍也跟著動作若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

高圓圓日前在小紅書分享生活日常，到廣州出差的她，除了工作外，還特別和閨密孫嘉一見面，而在廣州落腳處也難得大解放，高圓圓辣穿前後開深V、細肩帶長洋裝，白嫩美肌全都露，她一見到孫嘉一開心開門彎腰迎接，有料上圍若隱若現，保養有術的她，完全看不出是42歲的熟女。

高圓圓好身材若隱若現。（圖／取材自高圓圓小紅書）

高圓圓和孫嘉一聚在一起開心吃美食、小酌，還大方對著鏡頭熱舞狂歡，高圓圓隨興扭腰擺臀、甩手，還對孫嘉一拋媚眼，女神舉手投足魅力爆表，吸引網友狂讚：「女神狀態好好」、「高圓圓到這年紀還這麼好看」、「圓圓怎麼都不老」。

儘管高圓圓總以不科學狀態驚豔全場，但仍難免露出歲月痕跡，高圓圓過去也被網友批評變老，對此，她則坦言，每天都會照鏡子、看自己的臉，這是她早就清楚的事，高圓圓反而認為，身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此，她還是希望能用演技和作品證明一切，面對歲月痕跡相當坦然且高EQ。

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