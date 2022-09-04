土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）警告雅典當局適可而止，並表示等到時機成熟時，土耳其將採取做必要手段。

據土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）9月3日報導，艾爾段在致辭中提及了伊茲米爾（Izmir），這是土耳其軍隊在1922年第二次希土戰爭期間從希臘佔領中取回的愛琴海西部海岸的一個土耳其省。

土耳其警告說，如果希臘「太超過」，希臘將會付出沉重的代價，這句話正值安卡拉稱雅典當局製造緊張局勢的時候。「希臘，看看歷史，回到過去；如果你走得太遠，代價會很沉重。 9月3日艾爾段在土國最大的航空、航太展會Teknofest上說：「我們對希臘說：想想伊茲密爾。」

#Turkey's irridentist ambitions under current regime shifted to a high gear today with President #Erdogan publicly accusing #Gerece of occupying Greek islands, threatening to launch military action and inflicting heavy cost.



He called Turkey's NATO allies US/Greece as enemies. pic.twitter.com/rpg1WPltkg — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 3, 2022

70多年來，土耳其一直是北約成員國，他抱怨鄰國希臘最近幾個月以來一直在該地區施行的挑釁行動和言論，稱此類舉動打擊其為和平而做出的真誠努力。

雅典對愛琴海島嶼的佔領，不是我們擔心的問題，當時機到來時，我們必將採取措施。

8月23日，土耳其戰機在愛琴海和東地中海上空執行北約任務時，受到駐紮在希臘克里特島的俄造的S-300防空系統的騷擾。希臘軍官持則是否認了土耳其對這些行動的描述，這些行動在北約接戰準則（RoE）中被歸類為「敵對行為」。

自2022年初以來，希臘戰機侵犯土耳其領空256次，騷擾土耳其噴射機158次。希臘海岸防衛隊船隻還侵犯了土耳其領海33次。

La Grèce en paiera le prix si elle viole à nouveau l'espace aérien en mer Égée, prévient Erdogan



Dimanche dernier, Ankara avait affirmé que des avions turcs avaient été visés par le système de défense aérienne S-300 de la Grèce.https://t.co/m8P2YlHtoa — Le Figaro (@Le_Figaro) September 3, 2022

本週稍早，在土耳其第二次希土戰爭的第100週年紀念日之際，一條被刪除的推文加劇了兩國緊張局勢。北約陸地司令部（LANDCOM） 週二分享了一篇帖子，以紀念1922年杜姆盧皮納爾戰役（Battle of Dumlupınar）希臘軍敗給土耳其人的特殊日子。

在希臘向北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）出投訴後，LANDCOM 將這一條推文刪除。LANDCOM 週四在推特上發布了一條新推文，改祝賀：「我們感謝土耳其作為我們的主要成員國（Host Nation）。」

不過土國仍批評北約刪除這條推文，稱其「不可接受」，並稱北約應希臘「毫無根據的要求」刪除這條推文，「極大地損害了其集團形象和威望。」