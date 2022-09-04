阿里山公路台18線87.8K有大落石阻路，警方滾開落石並排除散落的小落石。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山鄉達邦往十字巴沙那產業道路4K及5.5K等處，有落石坍方。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

「軒嵐諾」颱風夜，阿里山公路台18線87.8K有大落石阻路，嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所長劉光浩、十字派出所長王政彥、副所長張景棠等人巡邏時發現，3人徒手把大落石推至路邊，而樂野村台18線66.2K有樹倒擋路，公路總局第五區養工處今天上午已搶通。

軒嵐諾颱風為山區帶來豐沛雨量，3日深夜10點多，劉光浩、王政彥、張景棠等警官於巡邏時，發現台18線87.8K有落石，即下車擺設交通錐警示，只留一邊車道，當時風狂雨驟，又起霧，視線非常不好，3人擔心落石對行車有危險，3人徒手合力滾動大落石到路邊，再清除散落的小落石，避免車輛經過輾壓而爆胎。

今天清晨5時24分許，阿里山鄉樂野村台18線66.2K有路樹倒塌，台18線道路雙向都受阻，警方通報公路總局第五區養護工程處阿里山工務段迅速派員搶通，上午9時許恢復通行。

此外，阿里山鄉達邦往十字巴沙那產業道路4K及5.5K等處，都有落石坍方，現場已拉起封鎖線、設置交通錐警示，並通報鄉公所派員清除。

竹崎分局表示，受颱風外圍環流影響，近日山區降雨明顯增加，還有雲霧，視線不佳，開車時務必要注意路面有無落石、障礙物，以免發生危險。