男性精液理應與唾液、胃液般無止盡的製造，但有些男性發現其精液有減少趨勢而感到憂心，泌尿科醫師表示，男性在性行為或自慰過程中，會歷經洩精期及射精期，只要洩精期受影響，就會連帶減少射出量，主要涉及「5大原因」，其中射精管阻塞、逆行性射精可能是身體出了狀況，最好儘速就醫檢查。

北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘在其YouTube頻道解析「射精變少5原因」。他表示，精液成分除了由睪丸製造、僅佔1%的精子外，其他99%以上均由攝護腺及儲精囊所生產。

他表示，精液的製造並非隨時儲存於某器官等著被排出，而是在性行為或自慰時會隨著感覺累積，達到高潮過程中，慢慢從儲精囊、攝護腺分泌至尿道內，同時間精子也從副睪藉由輸精管運出做混合。待高潮時，肌肉開始規律收縮，精液從尿道裡噴射出去，完成射精過程，此過程前半段稱為「洩精期」，後半段則是「射精期」。

程威銘分析射精量減少的5大原因：

1. 太常射精

精液由儲精囊及攝護腺兩器官製造與分泌，太常射精會使得來不及製造新液體，導致單次的精液量減少。

2. 自慰或性行為時間太短

精液經由儲精囊及攝護腺分泌至尿道裡，此過程僅在接近高潮時才發生，若自慰時間太短，很快就想射精；或為早洩患者，精液來不及累積於尿道裡，將導致所射出的精液量變少。若想增加精液量，可在接近想射精時先暫停，待射精感覺緩和後再繼續，反覆2～3次後射出的精液量就會恢復正常。

3. 男性生殖器官老化

除了陰莖和睪丸外，體內的攝護腺與儲精囊也是男性生殖器官之一，負責製造精液，但會隨年紀增長而慢慢老化萎縮；另男性荷爾蒙不足時，男性生殖器官功能也會衰退，導致精液量也會減少。

4. 射精管阻塞

精液藉由輸精管被排到尿道裡，預備在高潮時射出，但當射精管因發炎而狹窄或結石鈣化而阻塞，射出的精液可能只有1、2滴。若有這類狀況，務必就醫檢查，將阻塞部分疏通，以恢復精液量。

5. 逆行性射精

男性在射精時，除了肌肉規律收縮外，攝護腺及膀胱間的「膀胱頸」必須關閉，精液才能往前射出，而非往後射入膀胱。一般逆行性射精常見於糖尿病患者，或服用某些藥物、開過刀者，影響膀胱頸收縮功能，導致精液往後「膛炸」，雖對身體無害，因逆行的精液會隨小便排出體外，但若有這情況，最好就醫檢查是否身體出了狀況，以利及早治療。