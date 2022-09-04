近日，長江武漢段露出一條江心小道。（圖／新華社）

近日，長江武漢段露出一條江心小道。（圖／新華社）

長江流域持續高溫少雨，乾旱情況愈趨嚴重，長江湖北武漢段水位下降，氣象部門預測，未來幾天水位還將繼續緩慢走低。武漢鸚鵡洲長江大橋下，近日出現一條「江心小路」，完整露出水面，民眾紛紛前往戲水。

綜合陸媒報導，鸚鵡洲長江大橋下，從長江下游往上游方向，出現了一條窄窄的小路，兩側鋪著碎石，灰白色的路徑清晰可見，將江水一分為二。據報導，這條小路實際上是一條修建的堤壩。在江水豐沛的季節，這座堤壩被淹沒在江底，只有在冬季枯水期才會顯露出來。今年因乾旱少雨、江水退卻，壩頂提前顯露出來。

長江武漢航道處副處長覃冕日前表示，該堤壩名為長順壩，是2016年9月完工的長江航道整治工程建築物，旁邊還有像魚刺的形態。該堤壩作用主要是引導水的流向，穩固江底的淺灘，為航行船舶提供一條安全的航路。

相關部門提醒，這條小路兩旁淺灘深淺不一，可能藏有暗流，呼籲民眾不要到小路上拍照或游泳，恐有安全風險。