淡水區關懷弱勢協會一年三節都會邀請淡水、三芝、石門、八里等區的弱勢家庭參加送愛心活動，由於今年5月因疫情升溫，端午節活動因此暫停辦理，協會4日在淡水區富基采麗婚宴會館旁廣場擴大舉辦中秋送愛心活動，並致贈2倍的民生物資和關懷金；淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，在疫情之下，弱勢家戶更受到衝擊，希望2倍的關懷讓他們更溫暖。

蔡錦賢說，該會長期關懷北海四區獨居老人、身心障礙、單親、低收入戶及弱勢邊緣戶等民眾的生活，這已是連續第15年辦理，由於端節活動受疫情影響未辦，這次特別在中秋佳節前夕，加倍致贈每戶關懷金1500元到3000元，以及中秋月餅、愛心米麵，食用油等民生物資，總計致贈1305戶。

蔡錦賢也特別感謝財團法人見賢思琪社會福利公益基金會捐贈100萬元，和光建設與新建成餅舖各贊助65萬元與60萬元；還有淡水一信、農、漁會、宮廟、獅子會、紅樹林有線電視以及許多在地商家共襄盛舉。

許多弱勢民眾一早就到會場等待領取關懷金及物資，新北市副市長陳純敬和新北市社會局長張錦麗也到現場關懷，陳純敬代表新北市長侯友宜感謝蔡錦賢長年關懷弱勢，一年三節都會媒合各方資源來幫助北海弱勢民眾，可說是淡水地區的土地公，也祝福所有家戶中秋佳節團圓、快樂。