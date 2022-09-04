民進黨台北市長參選人陳時中4日出席職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會。（黃世麒攝）

被問陳時中免治馬桶偷窺梗 蔡英文反應曝光 @中時新聞網 ​

蔡英文總統昨天首度為民進黨台北市長陳時中站台輔選，卻被免治馬桶廣告爭議搶走新聞焦點。蔡英文今天出席「職能治療師全國聯合會」活動，儘管活動在新北市，但因與會者有許多來自台北市，仍大力為陳時中宣傳，強調陳時中支持《職能治療師法》修法，對於不同團體的意見，「都非常願意傾聽跟學習」。

為搶救陳時中選情，蔡英文連日來為陳時中造勢，連到鄰近的新北市出席活動也不放過，蔡英文今天上午赴輔仁大學出席「職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會」，陳時中也在現場。

蔡英文致詞時表示，職能治療是一項具有整合性，而且跨領域的專業，尤其當有一些長輩或者病患，失去原本生活當中可以做到的功能，透過適當的治療、課程訓練及輔具，就可以慢慢進步，也有機會能夠重新恢復獨立生活、工作，並且更有尊嚴、更獨立的維持日常生活的運行。

她說，有一句話「生活有職能，不能變可能」，就是這個意思，大家都是魔術師，讓大家的生活可以回復到可以獨立生活。除此之外，包括在早期療育、長期照護，還有精神復健等不同領域，都需要職能治療師一起貢獻專業，協助個案改善生活品質，並且能夠順利回歸社區，和原來的日常生活來接軌。

她感謝所有的職能治療師，不但要進行功能的評估，還要透過各種課程及訓練計畫的規劃，協助個案一步一步達到生活功能的重建。

蔡英文提到，對於一些有障礙的朋友，只要透過提供適當的輔具，打造適合的輔助措施，就可以減低他們的不便，並且能夠更容易獨立的在城市裡自立行動，這就是打造「無障礙環境」的用意，也更是政府的責任及目標。

針對該聯合會希望能推動《職能治療師法》修法，她說，我們會特別注意，「剛才陳時中前部長也有提到修法，他也是支持的」。

蔡英文還引用陳時中前幾天說的一段話，她認為，「說的有道理」，陳說「殘障的通道，並不是一個屈辱的通道，是表示社會文明進步的一個象徵。」她覺得這句話說得非常好，也非常有同理心，並且重視不同群體需求的表現。

蔡英文也藉機稱讚陳時中，對於不同團體的意見，都非常願意傾聽跟學習。對自己本來不熟悉的領域，也非常願意去嘗試及學習；跨出舒適圈，就能夠打開更多對話的空間及可能性。