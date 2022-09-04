阿堂鹹粥兩款粥品再調漲為260元，網友不買單狂刷負評。（程炳璋攝）

台南老牌美食「阿堂鹹粥」去年12月將魚皮、魚肚鹹粥調漲為200元引發熱議，最近又悄悄將2項粥品一口氣調漲到260元，店家指出全因虱目魚漲價所以調漲，這次網友不買單，狂刷1星負評表達抗議，但現場仍有老饕力挺，認為店家的粥夠大碗，吃1碗可抵2碗。

阿堂鹹粥去年底將招牌的魚皮、魚肚鹹粥調漲至200元，引發「南部吃碗粥要花200元」的熱烈討論，不料近日業者更一口氣漲60元，兩粥品直接定價260元，網友狂刷1顆星負評，直呼「乾脆去搶比較快」。

「生意太好也不用貪心吧，通膨有30％？」、「價格對不起沒冷氣用餐環境的店家」、「盤子才吃」、「搶銀行比較快，不用這麼辛苦」、「拖累台南平價美食的店家」，有網友甚至到「漁產品交易網站」查詢虱目魚價錢，去年虱目魚台南批發價是80元，今年是100元，確實漲價但店家仍賺爆，提出北部一家米其林餐廳推出的虱目魚肚蛤蠣湯才170元。

也有少數網友給5顆星評價，認為「拉麵一碗200多還不是很多人排隊」、「覺得貴就不要吃，支持漲價」、「滿滿的料，入口都是海味」。

阿堂鹹粥4日生意仍熱絡，以觀光遊客居多，也有在地居民來購買外帶力挺，李姓女士家住附近，常來買粥外帶，她認為原物料上漲難免，店家用料實在，粥也大碗，吃1碗可抵2碗，表達力挺。

店家表示，今年虱目魚一直漲價，業者迫於壓力才調漲，價格一定會反應在維持用料品質上，仍有老饕持續光顧。