台南知名美食「阿堂鹹粥」的招牌魚肚粥、魚皮粥去年底才從180元調漲到200元，沒想到日前又再度漲到260元，引發輿論炸鍋，店家的Google評價也湧入大量網友怒刷一星，但律師林智群表示，網友刷負評並沒有任何幫助，會買單的還是會買單，嫌貴就不要吃，因為市場經濟就是如此。

林智群今（4）日於個人臉書粉專指出，阿堂鹹粥和平價牛排一樣都是賣260元，一般人在牛排店用餐不會拍照打卡，但吃「阿堂鹹粥」一定會拍照打卡上傳，他認為要花一樣的錢，與其吃平價牛排，還不如吃「粥界的勞斯萊斯」。

林智群怒批，就算是漲價，會買單的還是會買單，「你刷負評有什麼用？」觀光客都花高鐵錢、旅館錢跑到台南玩了，大家會在意那個60元嗎？大家比較在意的，是在大太陽底下大排長龍吧？他認為會買單的就是會買單，嫌貴就不要吃，市場經濟就是如此。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「沒有看過一年漲這麼多次的啦！」、「阿堂是觀光客在吃的，在地人才不吃」、「打卡的都是外地人」、「傻瓜才做選擇，我兩個都不吃」、「這樣阿堂要給打卡拍照的人宣傳費才對，一堆人朝聖」、「我家巷口的虱目魚肚粥很好吃也才120元，但是不會打卡拍照倒是真的」、「吃名氣的！好不好吃是其次」。

事實上，阿堂鹹粥去年底才在臉書粉專宣布漲價，招牌魚肚粥、魚皮粥從原本一碗180元調漲到200元，引發不少討論，如今又一口氣漲60元，一碗鹹粥賣260元，9個月連漲兩次，讓不少饕客、網友看傻眼，憤而到Google評價刷一星負評，對此老闆娘無奈地說，最近虱目魚漲太兇，為確保食物品質，不得已才漲價。