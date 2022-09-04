林耕仁（左三）今天上午與議長許修睿（中）等到花園新城街的明湖福德祠祈福團拜，再到明湖社區發展協會參加中秋慶團圓活動。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

公廁是否設免治馬桶已成政治議題攻防，對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁4日表示，若公園連廁所都沒有，討論是否裝設免治馬桶一點意義都沒有，應先評估何處需要增加公廁或性別友善廁所，再依照需求和必要性來裝設免治馬桶才對，別搞錯重點了。

林耕仁今天上午先是與議長許修睿、議員徐信芳、議員參選人徐美惠到花園新城街的明湖福德祠祈福團拜，祈願颱風天災情不出現、市民平平安安，隨後到明湖社區發展協會參加中秋慶團圓活動。

針對陳時中提出的免治馬桶政見，林耕仁表示，先不論市民接受度為何，但宣傳影片中居然用偷窺的方式來呈現，宛如視性騷擾是正常，讓人看了普遍覺得相當不舒服，讓曾經的受害者情何以堪？

林耕仁直指這是極度錯誤的示範，根本不該出現在公眾人物的廣告上，雖然影片已下架修正，但他也想請問同樣是民進黨提名的市長參選沈慧虹，認為這樣有偷窺意向的影片適當嗎？

林耕仁進一步針對公廁免治馬桶議題提出看法。他指出，公廁整潔衛生，是1個城市進步的指標，只不過在討論公廁是否裝設免治馬桶之前，很多人可能不知道，前市長林智堅自豪的中央公園卻連1間公廁都沒有，平日民眾只能到周邊東區衛生所、區公所、甚至百貨公司借用，反而讓來到公園遊玩的家長感到不友善，這絕對不是進步的象徵。

他說，兩位對手參選人昨天在臉書相互爭論是否裝設免治馬桶，「當1座城市著名的公園連廁所都沒有，討論是否裝設免治馬桶，一點意義都沒有」，應該先重新評估何處需要增加公廁或性別友善廁所，再依照需求和必要性來裝設免治馬桶，強調別再搞錯重點。

另，針對近日成立的數位部轄下設有多元宇宙科。林耕仁說，數位部編設600人，就要200多億預算，才剛讓人感到非常吃驚，現在又出現「多元宇宙科」，乍聽之下還以為是漫威電影的拍攝概念。

他認為，政府如果不清楚跟人民交代，高額預算加上不清不楚的業務職掌只會引來更多的質疑，而且以目前新竹市政府的資訊人員編制跟能力，可能中央政策會讓地方無法銜接落實。

此外，林耕仁今天也馬不停蹄參加新竹市銀髮族協會「第7屆第2次會員大會」，提到未來的新竹市長要有前瞻性和遠見，必須提早因應高齡化社會的衝擊。

他因此提出續發老人年金、提高重陽敬老金至3000元、敬老卡2.0擴大使用範圍、設立長青學苑香山分部等友善長者政策，希望長輩能在地安老、有尊嚴地生活在新竹，同時減緩年輕族群奉養的壓力。