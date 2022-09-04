北台中家扶中心2022高中成長營活動，職業咖啡館─英雄聯盟裝備換裝體驗。（北台中家扶中心提供）

北台中家扶中心於東勢區雄鷹體驗活動園區，舉辦兩天一夜的「2022高中成長營」活動。（北台中家扶中心提供）

「人生未來的路該怎麼走？」北台中家扶中心於東勢區雄鷹體驗活動園區，舉辦兩天一夜的「2022高中成長營」活動；由家扶之友會的志工以職涯探索為主題設計一系列關卡，讓成長中的高中生，從認識自己開始進而認識各項職業類別，讓高中生探索和體驗未來社會的出路。

北台中家扶中心於3日至4日在東勢區雄鷹體驗活動園區，舉辦2022高中成長營活動，以職涯探索為主題設計一系列關卡，讓高中生從認識自己開始；透過職業咖啡館的活動設計，讓成員可直接跟各行各業的代表桌長互動，分享及討論工作真實的樣貌。

家扶中心指出，如軍旅業、餐飲業、傳統製造業、金融保險、美容美髮及文創藝術等職業類別，深入了解各職業中酸甜苦辣；並邀請到陸軍步兵302旅軍官們在活動中介紹軍職相關工作內容、福利，並設計不同軍種辨識活動及體驗戰鬥個裝，還有塗抹偽裝膏於臉上等動態性活動。

「小耀」升高中時，選擇就讀高職電子商務科，現已高三仍對未來懵懵懂懂，得知這次有職涯高中營活動，第一時間報名；參加活動後，直呼最大收穫是知道什麼類型工作是適合自己的，內心更加確定自己朝商務處理領域深造。

「阿雅」學業成績一直屬於中上，就讀高中普通科，在繁重課業壓力中，積極參加社團活動多元發展，面對茫然的未來？不清楚自己目標是什麼？兩天一夜職涯探索高中營後，透過闖關活動與小隊討論，了解自己所屬的人格特性到找到適合自己的職業類型，清楚未來方向。

北台中家扶中心主任劉正文說，深信教育是翻轉家庭困境的最佳途徑，也思索到有些高中生對生涯規畫的茫然；期望透過社工直接提供服務過程或營隊活動舉辦等方式，讓學子們有思索自己未來的機會，讓這些學子在有限資源下可以向上發展！