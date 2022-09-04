國民黨台北市長候選人蔣萬安今（4）日在臉書與粉絲分享自己的從政經驗，透露某次完成自認是「曠世巨作」的質詢卻沒人討論，讓他向時任立委、現任台中市長盧秀燕進行學習，才逐漸上手；盧秀燕也說，蔣萬安耐操、耐煩、個性又好，且有實力還隨時處於學習中，是一位很謙虛、很難得的政治人物。

蔣萬安表示，2016年剛上當立委時，他要求自己得在4個月內上軌道，展現專業的一面，但某次完成一場自己與團隊都認為是曠世巨作的專業質詢後，卻沒有引起討論，連媒體都未進行刊登，進行了解後才發現他雖然有口條，但質詢時沒將深奧的內容講到親民易懂，才會造成此結果，他因此觀摩其他委員的質詢，從中學習。

「我印象很深，時任立委的盧秀燕市長，問政風格犀利、溫暖又有共鳴！」蔣萬安提到，某次盧秀燕要質詢物價時，直接在開場時拿出蔬菜、泡麵等物品當道具，瞬間將生硬的指數變成庶民語言，讓民眾相當有感，他因而向盧秀燕學習問政方式，對方也以亦師亦友的關係，看著他在為民服務道路上的進步，此次蔣出版新書《台北．萬安》，盧也特地錄製影片幫忙推薦。

盧秀燕強調，蔣萬安耐操、耐煩、個性好，有專業的同時，更具有悲天憫人的同理心，因此在為民服務的道路上，雖然做的很辛苦，但心不會累。她說，蔣萬安不像一些年輕委員，急於出頭而從事一些較衝撞的事情，表現出有理性、有數據、有法學專業、有內涵、有實力的一面，且還隨時處於學習中，是一位謙虛又難得的政治人物。