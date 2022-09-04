花蓮港務分公司今年1月起，每周六、日免費開放港區內東防波堤提供垂釣，不僅委外保全負責維安、釣團管理清潔，還進行「釣客作釣時昏迷」及「釣客昏迷落海施救」等聯合救生演練，維持即時救援的管道暢通。（花蓮港務分公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮港務分公司配合中央「向海致敬」政策，開放港區內全長1.8公里東防波堤提供垂釣，但過去因採取收費制，令不少釣客卻步，因此今年初調整為每周六、日免費進場，截至8月底，平均每月吸引超過1千人次前往垂釣，較往年收費時期提升28％，盼藉此有效提升民眾從事親海休閒活動的意願。

花蓮港東堤東鄰太平洋、西面中央山脈、南臨美崙溪及花蓮溪出海口，擁有得天獨厚的天然釣場環境，且漁獲豐富，深獲釣客歡迎，但過去進場垂釣採取收費制度，每人次450元清潔費及保險費，是全台收費最高商港。

台灣港務公司配合行政院「向海致敬」政策，自今年1月起，開放包括花蓮等全台8座商港供民眾免費垂釣，並委外保全負責維安、釣團管理清潔，其中，花蓮港東堤部分，則由台灣名磯磯釣協會及精英保全公司分別負責。

花蓮港務分公司表示，東堤是台灣不可多得的垂釣環境，今年1月起，每周六日早上6時至下午4時免費開放進場後，截至8月28日共辦理46場次，總計8836人次入場，每場次平均人數較未免費開放時提升28％。

此外，花蓮港務分公司為讓打造友善安全釣魚場域，讓釣客在東堤垂釣更安心，不僅與委外協會及保全進行「釣客作釣時昏迷」及「釣客昏迷落海施救」等聯合救生演練，維持通報程序及即時救援的管道暢通，亦請其共同督促釣客垂釣期間須穿著救生衣、防滑鞋等安全配備，並於現場搭設救護站、配置各1名醫護員及救生員及可攜式AED設備，提供完整安全防護。

曾姓釣友說，東堤魚種豐富，不時可釣到石鯛、大砲彈、路亞紅魽、煙仔虎、甘仔、煙仔、刺蔥等漁獲，直呼免費開放垂釣是好的政策。