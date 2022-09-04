身為節目中唯一女生的林美秀，備受其他男成員的呵護照顧。（灰人文化傳媒提供）

林美秀最難忘大夥在海岸邊暢聊的夜晚。（灰人文化傳媒提供）

「國民媽媽」林美秀在真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，擔任戶長一職，身為節目中唯一的一朵花，她開玩笑說：「不能說他們是敬老尊賢，而是禮遇女生優先，覺得我好像小妹妹，有哥哥們在幫忙我，他們真的很溫暖。」

對於這次拍攝，她直呼收穫滿滿：「用15天認識了這6位朋友，我們碰到困難時知道什麼是分工合作，也聊出很多心裡的話！我們沒有劇本，知道未來要湊在一起很難，但心裡面大家都有最美好的回憶！」談到印象深刻的任務，她笑說，有回與春風一同打造網美打卡熱點，兩人刷油漆整整刷了一整個早上，透過聊天打屁也變得更熟識，但當地超過37度高溫、再加上牆上是白色油漆會反光，讓兩人曬得非常黑，隔天膚色又再更黝黑。有天收工春風還主動邀約她到太子爺廟廣場唱卡拉OK放鬆，「我跟春風15天像認識15年，只要他餓到就會不爽，我們真的可以聊很多，從工作聊到拍戲、私下生活」。

林美秀透露她特別懷念某天深夜，大夥全員到齊的坐在海岸邊暢聊，聽男生們聊當兵的事情，也慢慢了解大家個性，她誇讚尤秋興工作相當認真，簡直是喜劇泰斗具幽默感；健志則是活潑的小孩，很過動，是很好的公關，懂得招呼客人，至於洋蔥，她逗趣說：「他比較像戶長，要負責吧台飲料、還要做料理，真的很忙，後來還帶遊客去海上導覽，是我們最佳的笑果！」而范少勳既認真又熱心，聽聞她坐骨神經不舒服，回台灣還主動預約好醫師要姐姐趕緊去治療。

身為戶長的她稱讚每個人都做好職責，對於自己的身分更是笑說：「所有東西都要管，要做的事情太多太多了！煮的方面協助滿多的！」貼心的她也在拍攝期間特別下廚煮水餃、買杏仁茶慰勞所有工作團隊。對於員貝島的一切，她也相當想念，「員貝島非常值得去玩，星星就在頭頂上，感覺伸手就摸得到，想念雜貨店阿姨、村長一家人、廟裏的三太子爺，是否他們一樣那麼溫暖、有味道的地方。」《歡迎光臨-等你來家1》 10月8日起每周六晚間8點在華視首播、晚間10點在LINE TV、10月9日起每周日晚間8點在東森超視播出。