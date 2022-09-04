轉眼間已經來到9月，許多人都期盼新的月份能有好的運勢，對此運勢命理網站《靈匣網》分享12星座9月轉運法，其中白羊座可能與身邊的人擦出愛的火花，喜歡就要主動出擊；巨蟹座多出外踏青，轉換心情之餘還有機會巧遇貴人；雙魚座可試著斷捨離，扔掉霉運，迎接新人。

【白羊座】

9月單身的白羊桃花運不錯，可能與身邊的人擦出愛的火花，如果對方人不錯，你也很滿意的話，可不要太含蓄，拿出勇氣主動出擊，才有機會拉近彼此的距離。有伴的白羊別忘了多說甜言蜜語，讓另一半知道自己的真心。

【金牛座】

度過很長一段孤寡的日子後，甜甜的愛情終於在9月降臨到金牛身上了，且不只愛情，社交方面也將迎來好運。金牛天性內斂害羞，即使面對機遇也彆扭被動，不敢主動出擊，經常白白錯過機會，所以金牛要積極社交，去認識新的對象，也許會遇到好的合作夥伴，或能攜手一生的伴侶。

【雙子座】

9月雙子可以做一下工作規劃，或調整工作方法，找到最適合自己的節奏，絕不躺平，也要堅定拒絕沒有意義的競爭。對待萬物抱持好奇、樂觀的態度，為生活加一點愛，都有利於轉運。

【巨蟹座】

9月巨蟹可以多出外踏青，從大自然中吸取能量，不要一直悶在家，不僅能轉換心情，還有機會遇見未來能給予你幫助的貴人。此外多曬太陽也有利於提升氣色，增加魅力。

【獅子座】

9月是收獲的季節，也是獅子事業、學業全面大爆發的季節，職場上有貴人相助；學業上思路清晰，逢考必過，因此獅子要做的就是繼續保持熱情，發揮自己陽光、樂觀的本性，並保持積極的狀態，不僅有利於增加人氣，還能收獲驚喜。

【處女座】

處女習慣把事情做到最好，讓所有人都滿意，但這只會壓抑你的情緒，所以9月處女需要更加直率，勇敢做自己，把那些困擾你許久的負能量統統丟在腦後，才能快樂加倍，好運連連。

【天秤座】

天秤總是一副溫暖的模樣，釋放光芒去照亮別人，卻忘了好好地擁抱自己，所以9月天秤想要轉運，就必須把注意力放回自己身上，並學會釋放壓力和負面情緒，沒有負擔才能讓自己更有動力。

【天蠍座】

過去付出不少努力的天蠍終於熬到了9月，迎來收獲的時候，生活中的一切都將是剛剛好的狀態，你的焦慮似乎不存在了，與身邊的人相處也十分融洽，不妨享受這種滿足感後再投入新的戰鬥，可以收獲更多幸福能量。

【射手座】

9月射手的轉運關鍵詞就是理財！花錢大手大腳的射手，可以趁這段期間規劃財務結構，開源節流或降低投資風險都相當重要，尋找適合自己的理財方式，並認真對待金錢，金錢就會眷顧你。

【摩羯座】

秋天來臨，身為工作狂魔的摩羯也將迎來豐收月！不過努力工作的同時也要注意健康問題，應避免過度勞累、熬夜等情況，導致免疫力下降，好好休息讓身體回到最佳狀態，運勢就會逐漸好轉。

【水瓶座】

9月水瓶的事業運不錯，無論是去面試，還是換了份工作後接受新的任務，都有機會被貴人提攜，只要記得抓住機會、努力將事情做好，必定能收獲好運。

【雙魚座】

9月雙魚想轉運就要靠斷捨離，把所在空間，包括辦公室、家裡都收拾整齊，將雜亂的物品、廢棄的衣物通通處理掉，扔掉霉運，迎接新人。