年底九合一選戰將至，前立委郭正亮昨（3）日在媒體人朱學恒的直播中預言民進黨「北台灣年底大選可能會全掛」，並稱黨主席暨總統蔡英文對此很著急，相關報導被轉發至全台最大BBS站PTT後，立刻引起網友高度熱議，許多人狠酸蔡，「只有選舉會讓她緊張」。

郭正亮3日在YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中表示，以目前的態勢看來，民進黨最大危機就是年底選舉北台灣可能會全掛，若真如此，那蔡英文將辭去黨主席，對副總統賴清德代表綠營參選2024年總統一定是大利多；他最後更指出，蔡英文對年底選戰真的急了，很怕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬跟台北市長參選人陳時中會撐不住。

而《中時新聞網》相關報導被轉發至PTT後，短時間內相關討論就相當熱烈、呈現「爆」（文章被推100次以上）的狀態，鄉民們紛紛開嗆蔡英文，「只有選舉會讓她緊張」、「還不是蔡ee自找的，硬要挺堅」、「蔡英文只是黨主席，根本沒有總統格調」。

不過，也有網友提到，「民進黨抹紅手法很厲害，可以騙覺青和年輕人」、「民進黨死忠那麼多，年底還是會贏」、「南臺灣很穩」。