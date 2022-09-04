民進黨桃園市長參選人鄭運鵬4日參加桃園市商業會活動，他再批張善政主持的農委會研究案涉及抄襲仍然持續辯解，他提出2點呼籲，包含張善政應拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，就用什麼樣的標準來公開說明5736萬的案子。另一點就是，市政府也有很多研究案委託，張善政市長參選人如何防弊「張善政副總計畫主持人」用這種複製貼上的方式來爭取桃園的研究案委託。

鄭運鵬說，相信政府的採購案所有的合約都會有不能夠侵權、不能抄襲的條款，更何況這是高達5736萬元的採購案，研究案並不是複製貼上、東拼西湊、不附來源就是原創，可以看得出來張善政先生並沒有誠意來檢討他自己，過去一段時間可以看到他對於桃園所有的質疑都沒有根據，對自己所有的反省都沒有誠意，他用訴訟的方式去告鄭市長也好、告他也好，其實就是在閃躲用同樣的標準來檢查自己5736萬採購案的各界的質疑點。

鄭運鵬說，他要對張善政提出2點呼籲，第1點請他拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，民進黨用什麼樣的標準來公開說明，他就用相同的標準來對這個5736萬的案子來說明就好。第2個部分再次呼籲張善政先生，要參選市長就要面對未來如果他有這樣的權力，市政府也有很多研究案委託，張善政市長參選人如何防弊「張善政副總計畫主持人」用這種複製貼上的方式來爭取桃園的研究案委託案。

另外，近期也有媒體提及張善政的緋聞，鄭運鵬對此則說，不會去做探人隱私的動作，選舉很正面、很健康，所以也沒有聽過張有怎麼樣的緋聞，但是對方好像是以為別人要去挖他的私生活，而自己則是對此完全沒有興趣。