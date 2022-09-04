民進黨桃園市長參選人鄭運鵬4日再攻國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案，並批張檢討自己都沒有誠意。張善政對此表示，他做人光明磊落，沒有什麼好檢討的，反倒是挺抄襲的人應該要道歉、要檢討。

針對外界對於研究案的攻擊與質疑，張善政說，對於此事他已經清楚的說明，包含在臉書上也有說明的非常清楚，他再次強調，這個計畫主要的精神是在引進國外農業電子化的新發展資訊，給國內的研究單位參考引用，既然是這個目的的話，引用一些文獻報告的精華，畢竟是必要的，沒有什麼抄襲的問題。

對於民進黨台北市長參選人陳時中廁所偷窺廣告引發爭議，張善政則說，他有看到那則廣告，好笑也有點輕浮，希望陳時中老實一點，要有個選市長的樣子，既然他已經道歉了，覺得這是一個非常好的示範。

而針對外界也再度討論張善政緋聞一事，張善政則表示，聽說民進黨要打他的題目之一就是緋聞，但這是空穴來風，完全沒有這回事，所以他沒有什麼好評論的。