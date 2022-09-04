全球疫情趨緩，郵輪旅遊重新啟動，觀光局修正來台空海聯營旅遊獎助以及境外郵輪來台獎助兩要點，將獎助期限延長至2025年底，符合條件郵輪航次可拿到最高1.5萬美元（約近新台幣46萬元）或每一旅客70美元（約新台幣2,135元）的獎助金額。

為爭取全球郵輪搭載海外旅客來台停靠或是安排台灣作為旅遊轉接點，交通部觀光局自2012年及2017年起分別實施境外郵輪來台、來台空海聯營旅遊兩項獎助要點，希望吸引全球旅客來台、且將台灣港口納入旅遊航線，帶動港口及周邊城市商機。惟2020年全球受到疫情影響，郵輪市場停擺，因此要點也停用。

考量郵輪集團多已復航營運，為配合郵輪和觀光產業復甦進程、啟動對外行銷宣傳，爭取全球郵輪公司以台灣為母港復航或到台灣停靠，觀光局在8月重啟要點，希望讓我國港口邁向掛靠與母港兼具的亞洲郵輪重鎮。

觀光局推動境外郵輪來台獎助要點規範，國外郵輪來台停靠超過12小時，每航次最高獎助1.5萬美元；停靠12小時以下，每航次最高7,500美元。獎助金可用在境外行銷規劃及產品發展支出，如廣告、參加旅展、商展行銷、促銷活動、媒體或業者熟悉之旅等。2019年總共獎助11艘次郵輪，獎助金額達270萬。

另外觀光局推動來台空海聯營旅遊獎助要點，主要是針對「空海聯營（Fly-Cruise）」結合航空及郵輪兩種交通載具的旅遊方式，鼓勵國際郵輪公司安排台灣為轉接點。

根據要點，攬客包裝空海聯營旅遊行程的郵輪公司，可依每一國際郵輪航次實際入境帶入旅客給予獎助10美元；若是停留台灣超過48小時者另有依人次的獎助方式可選擇，300人次以上每名旅客獎助30美元、500人次以上每人獎助50美元、700人次以上每人獎助70美元。

兩項要點的經費來源皆由觀光發展基金預算支應，當年預算額度用完後就不再受理申請。目前尚未有遊程完成空海聯營旅遊獎助申請，由於2017年才開始實施獎助，雖然已有推廣，但因需要旅行社、郵輪業者搭配，但後來遇上百年一遇的疫情發展而暫緩，目前不論是航空或郵輪票價都還未恢復疫情前狀況，整體成本都比過往高，仍需觀察解封後的市場發展。