新北市淡水區義山里里長葉水金深受在地里民肯定，今年他爭取連任，且同額競選，卻在3日傍晚騎車發生車禍，送醫不治。新北市選委會表示，依選罷法規定，將公告停止該選舉區選舉，會擇期重新公告登記。

據在地里民指出，葉水金里長昨傍晚時發生車禍，雖然救護車緊急將他送往馬偕急診搶救，仍在晚間9時許不治。

在地議員陳偉杰指出，里長平常積極爭取里內建設，很多事情都親力親為，深受里民肯定，因為義山里長是同額競選，他前幾天還有打電話恭喜他高票連任，不料卻發生憾事。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，依選罷法第30條第2項規定，公職候選人登記截止後至選舉投票日前，因候選人死亡，致該選舉區之候選人數未超過或不足該選舉區應選出名額時，應即公告停止選舉，並定期重新選舉。

黃堯章說，淡水區義山里葉水金里長於9月3日車禍離世，因該選舉區候選人僅有1人，故依選罷法規定，將公告停止該選舉區選舉，並定期重新選舉，重新登記日會再公告，投票日則不會變。